韓總找的海洋局長涉賄選 藤井樹批：選個正常人很難嗎？

2018-12-20 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜昨（19）日公布小內閣人選，其中，海洋局長朱挺玗引起外界反彈。有人質疑，朱挺玗有賄選紀錄，不適合擔任局長。韓國瑜卻說「聖人難找」，朱挺玗也選擇「暫不接任」。但知名作家藤井樹（吳子雲）仍發文批評，「選個正常人很難嗎？」。

綜合媒體報導，朱挺玗現為國民黨中評委，外界認為，2008年朱挺玗競選市議員時賄選，被判選舉無效，不適合出任局長。韓國瑜說，朱挺玗過去曾有紀錄，但已接受處罰，他還說，芸芸眾生中，聖人難找，希望市民能看到朱挺玗長才，接受她投入政府服務。

朱挺玗在個人臉書強調「我沒有前科」、「還要糾結過去多久？」不過，最後以不願模糊團隊焦點為由，婉拒出任局長一職，將由副局長黃登福暫時代理。

對此，藤井樹發文狠批，「不用選聖人，聖人是選不到的。但選個正常人很難嗎？」。網友在下方回應，直言「海洋局長是要維護海洋的，居然找一個賣海產的商人」、「國民黨有正常的人嗎？」、「沒有正常人只有更生人」。

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