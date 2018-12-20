政策再轉彎！ 擴大國旅暖冬補助 全台22縣市都適用

2018-12-20 19:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕擴大暖冬方案急轉彎！交通部觀光局擴大國旅暖冬方案排除台北、桃園和新竹3市，被地方叮得滿頭包，交通部今天下午召集觀光局開會討論，最後決定納入台北、桃園和新竹，意即自由行補助全台22縣市全都適用。

觀光局日前公布擴大國旅暖冬遊補助方案，自由行補助排除住宿率超過5成的台北市、桃園市以及新竹市，消息一出引起地方業者抗議，交通部和觀光局長周永暉昨第一時間維持一致口徑表示方案不會有變動。

地方壓力排山倒海而來，立法院交通委員會今天決議要求觀光局即刻將3市納入補助，台北市觀光傳播局局長陳思宇也召開記者會痛批這項補助不是獎勵，而是懲罰，連民進黨籍的桃園市長鄭文燦也出面砲轟觀光局這是錯誤的政策，更說若觀光局不願意改，就要求撤換觀光局長。

交通部在民意壓力下，今下午與觀光局開會討論，交通部一開始還說方案仍在研議中，今天還未有結論。不過，交通部代部長王國材稍早表示，研議後決定將3市納入。

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