蘇啟誠遺孀發聲明：輕生是因可能被調回國不堪受辱

2018-12-20 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕我駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠9月輕生，外界普遍指責假消息間接促使蘇啟誠備受壓力尋短，最近追查出造謠的居然是國立大學生；但蘇啟誠遺孀今發聲明，指稱這個假新聞只是事情的起因，蘇啟誠是因為可能會被調回台灣「覺得遭到羞辱」，才決定以死明志。

《東森新聞》今晚引述蘇啟誠遺孀的說法表示，之所以事發至今都選擇低調，是因為不想自己與孩子受到外界干擾，如今出面也不是想要任何人道歉，而是希望各界能還家屬一個平靜。

蘇啟誠遺孀在3點聲明中強調： 1、蘇處長絕無憂鬱症；2、遺書內容只有家屬看過，其中並未提及假新聞造成的壓力，而是在完成上級交代的檢討報告後，在開會前1天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志；3、家屬手中保留手機之通聯記錄與手寫遺書，外界諸多說法是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。

據轉述，蘇太太強調，日前「某些政治人物」與外交部，將蘇啟誠輕生的原因歸咎到一名大學生在燕子颱風發出的假新聞，家屬認為有辱先生名譽，因此出面發聲明澄清。

蘇太太指出，這個假新聞只是事情的起因，應與先生的過世無關，就如同法院的判決書所說，對蘇啟誠的死沒有直接的因果關係；蘇太太說，在蘇啟誠輕生前2天曾通過電話，電話中提到可能會被調回國，蘇啟誠僅表示「沒有辦法忍受這件事」，因此，她覺得蘇啟誠自認為身為職業外交官，被調回國，對「職業生涯」來講是無法承受之重。

蘇太太強調，任何道歉都換不回蘇啟誠這條命，任何道歉都是多餘的，只希望這件事能盡快平靜下來，然後「不要誤導大家就好」了；也希望未來對待外交官的方式能夠做出檢討，能給他們一點基本的尊重，畢竟培養一個外交官是件不容易的事，但毀掉卻輕而易舉。

針對這封聲明，外交部僅表示尊重家屬說法，並指出會將聲明稿交予高層，經討論後再決定如何回應家屬；駐日代表謝長廷目前還沒有回應。

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