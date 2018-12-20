從高雄囡仔到美國牙醫議員 黃文谷就任LA聖馬利諾市長

2018-12-20 19:17

〔記者呂伊萱／綜合報導〕來自台灣高雄的黃文谷（Steven Huang）12月12日就任美國洛杉磯聖馬利諾市長。黃文谷回憶，12歲隨父母移民到當地時，一句英文都不會，更沒想過能成為市長。然而37年後，他很榮幸被賦予這個機會，感動表示這充分展現這座城市的偉大。

黃文谷小學畢業後、12歲時隨父母移民到美國，就讀聖瑪利諾學區的白人學校，是班上第2位台灣學生。黃經歷小留學生適應生活，後從密蘇里州聖路易市私立華盛頓大學經濟系畢業，再到紐約大學牙醫學院進修牙科與2年的人工植牙專業課程。

黃文谷2001年12月完成學位後，成為「華人社區首位只作人工植牙的牙醫師」，造福數以千計需要人工植牙治療的病患，長年在牙醫領域回饋鄉里。除了牙醫專業，黃文谷也為洛杉磯僑界投注心力，曾任「台美公民協會」（TACL）會長、台灣會館董事與南加州華人牙醫協會會長等，並於2015年首次投入地方選舉，後以第二高票當選聖瑪利諾市議員。

聖瑪利諾市在本月12日舉行市長輪值換屆儀式，原市長Steve Talt交接給副市長黃文谷，是黃文谷加入市議會以來首次就任市長，任期12個月。

黃文谷發表就任感言說，他至今仍記得剛到聖市時，一句英文都不會說，只能勉強認清26個字母，「要是當時你告訴我，有一天我會成為聖瑪利諾市長，我會認為你一定瘋了」。37年後，黃文谷被賦予這個機會，他感動說，這充分展現這座城市的偉大。

黃文谷在發言中感謝同仁、妻子和父母，還幽默地說尤其感謝父親選擇聖瑪利諾定居，「要是我一直生活在台灣，當上市長的可能性也許很渺茫」。

黃文谷也說明工作目標，首要是控制聖瑪利諾市府員工的預算開銷，希望能夠在不解僱任何員工的前提下，將開銷減少10%。此外，完善城市的休閒娛樂設施、確保消防部門按照最新工作指南更改排班等問題，也在黃文谷未來一年的觀察範圍。

聖瑪利諾市長和副市長是由全體5位市議員，依資歷相互推選產生的榮譽職。同樣來自台灣的林元清（Matthew Lin, M.D.）於2003年成為聖瑪利諾首位華裔市長。

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