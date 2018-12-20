發大財又傳新招！ 韓國瑜：煉油廠改成賽馬場

2018-12-20 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜又有「發大財」新招，他在今天（12月20日）下午出席「與韓國瑜準市長有約工商建研會政策建言」座談時，語出驚人地提出中油高雄煉油廠活化計畫，想將煉油廠舊址改建為賽馬場，希望透過引進賽馬產業鏈來帶動周邊產業；韓國瑜指出，他上任後會派遣觀光局長前往香港取經，希望透過香港經驗讓「高雄發大財」。

《新頭殼》報導，中華民國工商建設研究會在今天下午1點舉辦這場政策建言座談會，由新任理事長郭國聖主持，並邀請高雄準市長韓國瑜出席，會中與100多位企業界人士交換意見。

其中韓國瑜提及3年前停產的楠梓區高雄煉油廠舊址如何活用時，他首度提出未來想引進香港經驗，發展「賽馬產業鏈」的計畫；韓國瑜指出，賽馬是個產業鏈，包括養馬、賽馬、研究馬、分享馬等，只要成功落實至少可以增加5000至1萬個工作機會；每週只要舉辦2場賽馬，高雄的飯店一定會客滿，更可以吸引香港和台北人。

韓國瑜表示，F1賽車賺不到錢，只有城市宣傳效果，而賽馬引起的經濟效應絕對會超過賽車；他強調，雖然從養馬到賽馬至少要投入300萬到500萬元，但如果未來香港賽馬真的出現在高雄，一定會造成轟動，目前香港賽馬會總監是台灣人，上任後會請觀光局長前往香港取經。

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