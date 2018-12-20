挨轟政院私房錢 科發基金凍結2億

2018-12-20 18:32

〔記者陳昀／台北報導〕立法院教育及文化委員會今天下午審查國家科學技術發展基金預算，決議凍結2億元並提專案報告。國民黨立委蔣乃辛、柯志恩等人認為，行政院科技會報辦公室提供各部會即時應變經費，但行政院已有第二預備金，何需再編「私房錢」？無黨團結聯盟立委高金素梅還質疑，竟有曾借調科會辦的支援人員承攬相關計畫，並獲核定7300萬元，「球員兼裁判？」科技部長陳良基回應，將加強內部控管。

蔣乃辛指出，科技部明年編列國家科學技術發展基金18億3100萬元，但這筆基金沒有明確用途，隨行政院各部會申請，從105年起執行率只有53％、46％，今年截至目前也只有32％，他質疑，執行率低何需編列這麼多經費？若有突發事件，行政院有第二預備金，為什麼還要再多這筆基金？

陳良基表示，國家科學技術發展基金本來就是為了及時供應未來一年科技變化需求，供各部會申請相關計畫，所以不會全部用完，但像104年編18億元，就用掉17.4億元，執行率較難控制。

高金素梅則說，有2名曾借調到科技會報辦公室的支援人員，今年竟向科會辦申請2件計劃案，分獲核定2500萬元、4800萬元，檢視計畫內容也覺得效益不足；柯志恩也砲轟說，其中一人的專長竟是「活動企劃」，寫得超沒誠意，這樣也能作為借調人力，「讓人很不爽」。

眼見在野立委砲聲隆隆，民進黨立委吳思瑤緩頰說，希望科技部就執行率通案檢討，並針對個案後續處理提出書面報告，後續提報委員會，也頻頻求情希望不要再提高凍結金額。召委高金素梅宣布，國家科學技術發展基金凍結2億元，科技部需於1個月內提出書面檢討報告。

陳良基補充解釋，計畫經費並不是支付給計畫主持人，而是編給相關部會，再由所屬單位發給薪資，將檢視補助作業規範，是否需更詳細的要求，也強調人力調度都符合行政程序，絕非私相授受。

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