登愣！苗博雅台獨衣登雙城晚宴 中國五毛網軍大崩潰

2018-12-20 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（18）日晚間宴請上海市副市長周波等人在圓山大飯店用餐，社民黨準議員苗博雅穿著台灣獨立T恤披西裝外套上場，畫面今（19）日傳至中國社群媒體，引起中國網軍「玻璃心碎一地」。

苗博雅昨日穿著台獨衣出席雙城論壇晚宴，令中國上海人員繃緊神經，有議員匿名透露，上海工作人員發現她穿的衣服後，派人緊盯著苗，只要她從座位上起身，上海人員就跟著站起來，苗坐下、上海方人員就坐下，竭盡全力要擋住她所穿的「台灣獨立」T恤。

苗博雅照片自昨晚起廣傳於中國社媒體「微博」與臉書「帝吧中央集團軍」，引發大量中國網友、網軍不滿，他們批評「有本事穿外面啊。套在裡面是要給誰看？」、「這樣的騙錢論壇，對中國老百姓又有什麼實質好處？」、「凡走過必留下痕跡，坐等打臉時刻」。

但我國批踢踢實業坊鄉民力挺苗博雅，他們認為「這裡是台灣ㄟ，表個態，自由不懂嗎」，也有網友提到「如果中國政府不舒服！可以改地方沒差」、「上海台辦擋三小」、「如果真的是善意交流，應該能容納不同聲音」、「在台北還要看人臉色？」。

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微博傳送門

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