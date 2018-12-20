黃志中接任南市社會局長 高雄醫界贈牌感謝

2018-12-20 17:56

〔記者方志賢／高雄報導〕原任高雄市衛生局長黃志中將接任台南市社會局長，今下午出席衛生局「日本腦炎防疫專書發表會」，高雄醫界特別致贈「台灣之光、醫界楷模」的獎牌感謝他任內的貢獻。

今年初高雄市林園區爆發近20多年來首見的本土性日本腦炎群聚疫情，衛生局、農業局等市府單位防治工作奏效，使得疫情在一個月內獲得控制，為傳承、紀錄日本腦炎群聚疫情防疫經驗，衛生局特地編輯著作日本腦炎防疫專書，並於今天舉行發表會。

原任衛生局長黃志中將接任台南市社會局長，高雄市醫師公會理事長王欽程、高雄縣醫師公會理事長王宏育、中華民國基層醫師協會理事長林俊傑、高雄榮總院長劉俊鵬等人也出席活動並致贈獎牌給黃志中。

黃志中致詞表示，林園區今年初發生本土性日本腦炎群聚疫情，病例數較往年增加而且集中，對現行日本腦炎防疫策略為具挑戰的重大警訊，市府防疫團隊戰戰兢兢高度戒慎，澈底嚴防疫情蔓延。

對於將接任台南市社會局長，黃志中說，他肩負長照2.0及醫療照護的重任，從醫政跨越到社政工作，他會全力以赴，做好工作。

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