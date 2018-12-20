10大鄉民流行語揭曉！韓導囊括4名 「喜韓兒」只排第7

2018-12-20 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕今年正逢九合一大選年，不少參選人在網路上掀起話題，網站「DailyView網路溫度計」調查了2018年批踢踢最紅的「10大鄉民用語」，其中就有4句與準高雄市長韓國瑜有關。

DailyView網路溫度計日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，回顧2018年PTT上有哪些用語快速成長，或是無中生有變成大家耳熟能詳的網路流行語，以及還有哪些讓人印象深刻的事件，而在10大鄉民用語中，包括第1名在內，就有4句與韓國瑜有關。

第7名是「喜韓兒」，韓國瑜在這次選舉中人氣爆棚，但有許多網友不滿韓國瑜的支持者欠缺完善思考，僅一股腦地盲從支持，因而發明這個詞來調侃。只要在韓國瑜的負面新聞下方，就會有網友推文「喜韓兒」。

第5名「又老又窮」，被視為韓國瑜的經典金句，韓國瑜認為高雄在民進黨長年執政下停滯不前，造成年輕人口外流「北漂」，薪資水平低落的「又老又窮現象」。

第3名「發大財」，為韓國瑜這次選戰中打響的口號。韓國瑜在這次選戰中喊出「貨買得出去，人進得來，高雄發大財」的口號，被鄉民笑稱像是「直銷口號」，也常在各文章下照樣造句。

第1名則是「韓導」，這次選舉聲量最高的韓國瑜在選舉期間多次登上新聞版面，除了正面新聞外，也出現了不少疑似自導自演的爭議，例如競選廣告中的北漂妹遭起底是來台北求學而非工作；聲稱倒戈韓國瑜的高雄市總工會副理事長蔡維碧，被起底曾是國民黨高雄市黨部執委等事，讓網友調侃韓國瑜為韓導，甚至開玩笑說他是「被政治耽誤的導演」。

十大金句中的其他詞語包括第10名「關三天」；第9名「擊潰丁守中」；第8名「貪婪老人」；第6名「主流民意」；第5名「越想越不對勁」；第1名「1124滅東廠」。詳情請見DailyView網路溫度計「2018年度10大PTT鄉民流行用語揭曉」。

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