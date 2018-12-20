「親柯」或「反柯」？時力16新科議員擬開會辯論

2018-12-20 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量3位台北市議員當選人昨聯合發出聲明，表示不認同柯在雙城論壇上支持「兩岸一家親」的說法，但也有其他黨內人士持不同看法，有新科議員乾脆提議，希望下周二（25日）的黨中央召集各縣市16位新科議員開會，同時也就此事公開討論，釐清時代力量與柯文哲、民進黨和第三勢力合作關係。

時代力量台北市議員當選人林穎孟、林亮君和黃郁芬昨聯合發布聲明，表示對於柯文哲在雙城論壇晚會重申的「兩岸一家親」並不認同，因為「兩岸一家親」已是中華人民共和國統戰特定用語，不論是過去或現在皆會造成國內輿論爭議。不過，其實，林穎孟、林亮君和黃郁芬在競選時皆挺柯，當時，其他不支持柯的議員候選人和幹部等都曾表達不滿，選後突然轉換風向，讓黨內路線模糊不清的問題再次浮出檯面。

據悉，有時力新科議員便提議，要將該問題搬到下周二的黨內會議上公開辯論，屆時黨中央除了會授課、向新科議員說明議事規則等，大家更可以深入討論時代力量與柯文哲、民進黨、第三勢力等合作關係。

時代力量秘書長陳惠敏則表示，時代力量對柯的態度一直是黨內部討論的話題，此次機會恰巧建立了一個溝通平台，時代力量也會去了解各議員的看法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/