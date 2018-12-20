向上海影視產業官員喊話合作 他稱：若不成功我切腹自殺

2018-12-20 18:03

〔記者楊心慧／台北報導〕2018台北、上海雙城論壇今天登場，在文化分論壇中，上海、台北雙方就文創、影視、時尚產業進行分享交流，內容多是各自講述在文化方面的成果，但有趣的是，台灣電影文化產業協會理事長陳志寬，在開放進行問答時直接向上海影視產業官員喊話，期盼雙方可以合作，他還說：「你們儘管來，如果你跟我們的合作不成功，我當著你們所有人的面切腹自殺！」

雙城論壇今天上午在晶華酒店登場，在「文創產業的發展與交流合作」分論壇議程，台北方、上海方分別派代表簡報說明文化政策成果，也針對文創、影視、時尚產業等進行分享交流。

文化分論壇召集人、台北市文化局長鍾永豐在論壇內演講提出台北文化政策觀點，他說，台北自由的風氣、多元包容的氛圍，不但建構了創意平台，更連結了國際社群，像是舉辦多年的台北藝術三節、台北文學季、台北電影節、台北白晝之夜等，民眾熱絡參與，成為藝術扎根的有利平台。

鍾永豐提到「2016年台北之都」成果，他說，這是華人地區第一個世界設計之都，辦理200多場推廣活動，甚至累積高達917萬人次參與，而台北作為不斷向上提升的城市，近年更朝設計實現生活願景的方向邁進，推出城市設計改造的亮點計畫，包括運用設計翻轉鄰里公園、台北捷運進站音樂設計、台北街角遇見設計等。

台北市電影委員會副主委兼總監饒紫娟說，近年來兩岸合拍的作品質、量不斷提升，雙方城市也有不少行銷合作，盼未來台北、上海能夠在合製作及影視IP方面攜手前行，「只有攜手共進，才能夠讓我們的人生之旅更圓滿。」

台灣電影文化產業協會理事長陳志寬在開放進行問答時，直接向上海影視產業官員喊話：「你們儘管來，如果你跟我們的合作不成功，我當著你們所有人的面切腹自殺！」

陳志寬說，台灣電影雖處於弱勢，但絕不會妄自菲薄，「我們在沒有資金的狀況下，用最少的資金、最好的技術、最好的創意去合作，所以你們儘管來，我們也會儘管去，雙城論壇不能受到其他因素的影響，兩岸論壇必須繼續走下去，大家要一起合作。」

上海時裝周從2001年開始舉辦，台北則是在本月6日由文化部首次舉辦，雙方也在文化分論壇上分別講述舉辦時裝周的經驗和成果。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/