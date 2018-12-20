藍委堅持「需更多評估」 外交部CPTPP遊說費用遭凍1/3

2018-12-20 17:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外交委員會今天繼續審查外交部108年度預算。外交部原編列1500萬元，以委託各成員國當地智庫與公關公司，協助推動我國加入CPTPP。不過，國民黨立委認為，日本主導CPTPP，日前又表態台灣恐難加入，外交部應針對遊說進行更多效益評估，堅持凍結1/3預算、500萬元。

CPTPP今年底生效，台灣正在爭取加入第二輪談判。外交部於108年度預算編列1500萬元，想用來委託各成員國當地智庫與公關公司，協助推動我國加入CPTPP。但多位立委提案刪減或凍結，立法院外委會今天審查預算時意見不一，討論許久。

外交部國經司長葉非比說明，這筆預算分為兩部分，一是委託公關公司遊說、智庫辦理研討會與國際媒體投書，透過多元管道強化雙邊關係並累積成員國友我能量，這部分規劃800萬元到1000萬元。推動時的考量要點則包括當地國情、雙邊關係與受中國打壓力道等。第二部分則是籌組訪團赴成員國遊說，包括跨部會訪團或產業訪團，協助和成員國各界爭取支持、溝通，規劃約300萬元到500萬元。

外交部長吳釗燮說，CPTPP是政府重要的經貿工作，從以前政府到現在都努力希望加入，即使日本外相發言形成挑戰，我方需要付出更多倍的努力，爭取機會加入，「期待和努力是不會停下來的」。

國民黨立委呂玉玲在提案中主張，日本顯然已經不樂見台灣參加，又日本在CPTPP中具主導權，台灣參與幾近無望，「花這個公關費也沒有意思」，原主張全數減列，後稍退一步主張凍結500萬元。

朝野立委並無共識，一度討論是否保留協商。民進黨立委王定宇說，台灣在國際現實下參與本就困難，在尊重公投結果下，產生更大難度，「更要努力」。王定宇認為，當下委員會的共識很重要，希望各委員面對自己的選區和產業思考CPTPP的影響，建議不要刪減或凍結，但也能接受酌凍。

時力立委林昶佐也呼應說，保留出委員會也是一種態度，顯示國會對此意見不一，「人家會覺得你公投也這樣、國會也這樣、那就不要來啊」，希望委員會能達成支持共識。

但呂玉玲仍認為沒看到外交部推動CPTPP的態度，堅持要求先凍結，待外交部提出可行性評估報告後再視情況予以解凍。邱志偉則主張照列通過。他說，CPTPP對於台灣在國際社會發展經貿影響非常大，1500萬金額不能保證加入，但如果少了這些資源，爭取力道會變薄弱，希望朝野、民間和政府共同努力、使命必達。

羅致政在各方僵持意見時說，也沒有必要認為誰主張凍刪就是反對CPTPP，建議酌凍，外交部再提出進一步規劃。馬文君最後在外交部同意儘快提出報告後，裁定凍結遊說費用500萬元，外交部需提出書面報告，經同意後始得動支。

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