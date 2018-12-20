韓國瑜公布小內閣完整名單 朱挺玗「暫不接」海洋局長

2018-12-20 17:48

首次上稿 16:52

更新時間 17:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市準市長韓國瑜今天下午4點宣布小內閣，海洋局長因朱挺玗暫不接任，改由現任局長林英斌暫代。

韓國瑜的小內閣名單，副市長除了之前宣布的葉匡時、李四川，今天新增財政部高雄國稅局副局長洪東煒。市府秘書長則由原副市長楊明州接任。

局處長方面，原本已知新聞局長王淺秋、客委會主委黃永卿外，昨天又公布觀光局長由韓國瑜的媒體顧問潘恆旭出任，海洋局延攬競選市議員失利的朱挺玗，民政局則是高雄青工總會秘書長曹桓榮，環保局長由中山大學教授袁中接任。

但韓國瑜今天下午表示，朱挺玗因外界因素暫不接任，改由海洋局現任副局長黃登福暫代。

其餘今天下午宣布的局處首中長，由副局長代理或現任局長留任的，包括社會局局長由現任副局長謝琍琍（60歲）代理。勞工局局長由現任副局長陳石圍（57歲）代理。消防局局長由現任副局長黃江祥（57歲）代理。文化局局長由現任代理局長王文翠（49歲）代理。毒防局局長由現任副局長蔡秀玉（62歲）代理，運動發展局局長由現任代理局長周明鎮（61歲）代理。地政局局長黃進雄（60歲）留任。

行政暨國際處處長由江惠頌（51歲）擔任，現任義守大學講師、勞動部青年職涯發展中心講師及各大專院校講師等，曾任義联集團公共事務部主管。

財政局局長李樑堅（53歲），現任義守大學行政副校長、財金系教授。

教育局局長吳榕峯（61歲），現任台中市華盛頓高中校長。

經發局局長伏和中（57歲），現任高雄科技大學模具工程系教授。

農業局局長吳芳銘（47歲），現任大學講師，曾任嘉義縣民政處處長、副縣長。

都發局局長林裕益（55歲），退輔會彰化農場場長，曾任台北市大地工程處處長、台北市產業發展局副局長。

工務局局長吳明昌（63歲），現任高市觀光局副局長。

水利局局長李戎威（53歲），現職水利工程顧問，曾任台北縣水利局局長、桃園縣水務局局長。

衛生局局長林立人（58歲），現任衛福部中央健康保險署高屏業務組組長。

捷運局局長范揚材（56歲），曾任交通部高鐵局組長。

交通局局長鄭永祥（50歲），現任成功大學交通管理科學系教授及雲嘉南區域運輸發展中心主任。

法制局局長吳秋麗（59歲），現任執業律師。

研考會主委李銘義（53歲），現任屏東大學教育行政研究所副教授。

原住民委員會主委吳慧琴（50歲），現任台東縣政府原住民行政處處長。

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