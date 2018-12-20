陳雲林弔唁江丙坤 與張小月握手寒喧

2018-12-20 16:37

首次上稿 16:24

更新時間 16:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會前董事長江丙坤辭世，中國海協會前會長陳雲林今天中午搭機抵台，下午近3點時到設於海基會的江丙坤追思會堂弔唁，陳雲林弔唁時，與海基會董事長張小月握手寒喧互動，在海基會停留時間不到10分鐘，隨後轉往直位於南港的中信金總部，探望江丙坤夫人陳美惠，陳美惠在江丙坤原來辦公室接待。

陳雲林在中國國台辦綜合局長、海協會秘書長馬國樑、兩岸企業家峰會副秘書長王憲等人陪同下，赴海基會弔唁，張小月及海基會祕書長姚人多在一樓大門口接待陳雲林，並陪同至追思會堂外，弔唁結束後，張小月陪同陳雲林離開，陳雲林表情哀傷肅穆，並未接受媒體訪問。

張小月受訪時則說，陳雲林抵達海基會時，她向對方說：「初次見面，感到很榮幸。」陳雲林則回：「久仰大名。」彼此以禮相待，她並歡迎陳雲林來到海基會。陳雲林離開的時候，她提到「後會有期，歡迎再度來台，期待將來有機會再次見面」。被問到陳雲林是否有帶任何訊息？張小月說：「沒有，就是單純的弔唁。」

張小月也提到，海基會站在地主身份，以禮接待，她陪陳雲林到2樓後，有一些照片，陳雲林追憶到到，與江丙坤一起見面的情景，兩人畢竟曾8次的協商、簽署18項協議，這個過程，兩個人建立情誼與了解。陳雲林也提到，兩人約好下月見面，沒想到江丙坤這麼突然就走了，神情哀傷，她看了也滿感動的，顯見兩人有很深厚的感情。

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