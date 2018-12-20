韓國瑜第3位副市長爆冷 高雄國稅局副局長洪東煒轉任

2018-12-20 16:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜今天下午公佈小內閣名單，其中第3位副市長，爆出冷門，是財政部高雄國稅局副局長洪東煒。

洪東煒操守佳，曾有肉品商暗藏50萬元在茶葉禮盒要送他，他發現賄款後，立刻退還並通報政風室；至於秘書長則由現任高雄市副市長楊明州接任。

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