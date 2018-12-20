辦「太陽花學運紀念碑告別式」 中正學生會邀江宜樺對話

2018-12-20 16:54

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中正大學學生會今天下午舉行「太陽花學運紀念碑告別式」，學生們說，江宜樺前天迴避出庭，卻受邀到台大演講，還反指控要求對話的學生不理性，他們已在上午發信給江宜樺，邀請他在下週四下午與所有關心太陽花學運的人對談。

批江宜樺有空演講 迴避出庭面對

中正大學學生會會長林昶志說，中正曾發表「太陽花學運聲明稿」，摘取段落設立「學術自由碑」，其中，聲明稿呼籲政府應認真傾聽民意，俯身進行溝通，而江前院長也說過，假設一個民主體系未認真回應民意，那麼抗議是有正當性的，哪怕是暴力的抗議。

林昶志說，目前江前院長在中正任教，過去受訪時，曾說過「學術自由碑」與學運無關，也說過「不後悔」當初鎮壓學運的決定，因此，江前院長似乎背離中正「學術自由碑」的精神。學運已過了4年，大多數中正學生不清楚「學術自由碑」的歷史意義，所以學生會舉辦告別式，希望能喚起同學對於重大歷史事件的重視。

「牧夫們社」代表陳柏穎說，江教授在臉書上強調願意好好討論324的種種，那麼請你去出庭，給司法、給社會、給中正大學師生、給學術自由精神一個交代！

「翻轉嘉義工作隊」張欽智回憶324血腥鎮壓當晚情景，他說，自己在鎮壓行動展開前就「幸運」被抓，逃過棍棒的肆虐，但被打的同志目前還活在暴警虐打的陰影下，江宜樺卻迄今未反省檢討。

邀下週四談太陽花 兌現雙向溝通

林昶志最後強調，江教授在臉書說，樂於在各種公開場合，針對當年的太陽花事件以及各種公共議題坦誠交換意見，而中正大學具有地利之便，且為達成雙向溝通之目的，中正大學學生會誠摯邀請江教授與所有關心此事的人對談，時間暫訂在下週四下午1點半。

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