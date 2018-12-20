周波返中獨派松機抗議遭上束帶 北市府：依法行事

2018-12-20 16:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕不滿台北市長柯文哲「兩岸一家親」論述，今有約10名獨派青年到松山機場舉牌抗議，高舉「TAIWAN IS TAIWAN」、「台灣／豬瘟 一邊一國」等標語，並以台語高喊「台灣中國、一邊一國」口號，還當場撕毀柯的著作，現場一片狼籍。松山分局以優勢警力包圍並舉牌警告，驅離時發生嚴重衝突，現場尖叫、嘶吼聲不斷，引起不少在場準備出國的民眾紛紛側目，其中一抗議民眾因拒絕配合警方要求，最後遭上束帶限制行動。

針對外界質疑警方執法過當，台北市政府發言人劉奕霆表示，因該群抗議民眾非法集會遊行，警方依法令舉牌警告後，也依相關程序進行驅離，一切依法行事。

台北、上海雙城論壇今落幕，上海市常務副市長周波今帶隊返中，原本預計在機場發表簡短談話與受訪，但因獨派青年鬧場抗議，雖在10分鐘內即遭優勢警力排除，但周波仍決定取消談話，直接出關。

抗議代表李嘉宇表示，今天來到這邊是因為大家都非常清楚，柯文哲在選舉期間沒有表態自己的政治立場，但選舉完馬上就在今天舉辦他肖想很久的雙城論壇，邀請中國上海的副市長來討論兩岸一家親。

「我們都很清楚，目前台灣的政治局是不要說美中冷戰，講一件很簡單的事情，講中國豬瘟。」李嘉宇表示，整個中國用盡一切方法，透過淘寶、海關，昨天還在宜蘭海邊發現死去的豬，現在全世界都在防範中國嚴重的豬瘟，致死率百分之百，台灣20多年前經歷過口蹄疫疫情，造成1700多億的損失，結果中國現在一直在做生化的攻擊。

李嘉宇表示，不用說國民黨已經親中，號稱白色力量的柯文哲到底憑什麼覺得自己代表台灣人民要跟中國談兩岸一家親？不管雙城論壇是透過任何名義交流，台灣人都不能接受。

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