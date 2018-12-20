韓國瑜是高雄的夢魘？這議員透露：不少朋友後悔投給他

2018-12-20 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜在大選後，先是稱競選時提過的迪士尼樂園「不是想蓋就蓋」，昨（19）日又透露將任用曾涉賄、當選無效的朱挺玗為海洋局長，數度引起爭議。對此，桃園市議員王浩宇表示，韓國瑜當選後絕對是高雄的夢魘，更指出「選後不少朋友後悔投給他」。

王浩宇今日凌晨在臉書發文，表示選前多次被韓粉洗板，但還是堅定地告訴大家，「韓國瑜是個空殼子，當選後絕對是高雄的夢靨。」王浩宇也指出，在選後沒多久，就有不少住在高雄的朋友後悔投給韓國瑜。

王浩宇認為，韓國瑜靠著直銷般的口號，吹了經濟發展的大夢給高雄，但是當選後這些政見「根本沒有任何的執行」，包括「愛情摩天輪」、「迪士尼樂園」，都沒有一個可行的，在地方政治上，韓國瑜用人頻頻出問題，從議長、副議長到局長等小內閣，地方派系、黑金通通回來了，曾經賄選的政二代可以當局長，國民黨的老舊官僚也全部回籠。

王浩宇更是看衰韓國瑜未來4年的表現，他認為，不需要等太久，更多的泡泡隨時都會被吹破。

王浩宇臉書全文

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