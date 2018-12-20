日抗議台漁船「入侵」暴增 外交部：釣魚台是我國領土

2018-12-20 16:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本海上保安廳近日透露，今年台灣漁船「入侵」釣魚台海域「領海」的情況大增，並已透過外交管道向台灣提出抗議。外交部今天回應此事，首先重申釣魚台列嶼是中華民國領土，雙方漁船根據協議實現資源共享。外交部並將基於台日友好關係，持續與日方理性溝通。

日本政府於本月18日召開加強海上保安體制閣僚會議，決定將追加部署大型巡邏船以加強釣魚台周邊海域的警備。

日媒報導時並寫到，釣魚台海域「領海」今年遭台灣漁船「入侵」情況大增。海上保安廳表示，2012年日本將釣魚台「國有化」之後，中國漁船「入侵」日本「領海」的情況顯著，之前記錄最高的是2014年，日本海上保安廳對208艘中國漁船提出警告，要求駛離。

而台灣漁船「入侵」情形今年也大增，根據海上保安廳對台灣漁船提出警告統計，早年約20艘至30艘，前年增至76艘，去年是96艘，今年截至12月17日為止，則已多達310艘。

報導說，台灣漁船接獲駛離警告後，許多漁船立刻駛離，可能是誤入，但暴增原因不明；水產專家佐佐木貴文則在報導中指出，可能是因為釣魚台海域今年鮪魚豐收。

外交部今天回應此事，重申釣魚台列嶼是中華民國的領土，針對相關海域爭議，台日雙方漁船根據《台日漁業協議》實現資源共享目標，並在共同協議海域內進行作業。

外交部並表示，將就本案續與我漁政單位保持聯繫，掌握我漁船動態，也將基於台日友好關係，持續與日方理性溝通。

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