柯P拋新名詞 府：重點在務實解決兩岸人民權益問題

2018-12-20 15:24

〔記者李欣芳／台北報導〕台北市長柯文哲今天在雙城論壇上說，「兩岸一家親」已被標籤化，應該提出所有人都可接受的「新名詞」。對於柯文哲此一構想，總統發言人黃重諺下午表示，兩岸問題現在應該要被注意的核心，可能不是一個名詞，更重要是如何務實面對、解決兩岸人民權益的相關問題，比方說現在非洲豬瘟疫情蔓延問題。民選政治人物個人的政治主張，應該由社會評價，總統府不會去一一回應。

黃重諺今天下午在總統府記者會上表示，在兩岸上，此刻最重要的是，不是喊口號，而是務實面對、解決攸關人民權益的問題。「現在這個問題，就是非洲豬瘟蔓延的問題。」黃再次呼籲，北京當局應該站在人民福祉的立場上，依照兩岸相關協議，完整的揭露並且提供這次非洲豬瘟的疫情資訊，共同在阻絕疫病蔓延上負起責任。黃強調，此時此刻，最重要的是，「與其喊口號，不如快通報」。

有關兩岸城市交流，黃重諺說，政府維護兩岸關係和平發展的政策一致，兩岸城市間的互動，是地方交流的一部分，只要有助於增進雙方互相了解，符合對等尊嚴、不預設政治前提，這樣的交流，各界與政府都會正面看待，也只有如此才能真正達成兩岸相互理解與認識，促進雙方在各領域有意義的發展及合作。

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