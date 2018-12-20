馬英九不排斥統一 總統府重轟：侵害人民未來決定權

2018-12-20 15:15

〔記者李欣芳／台北報導〕前總統馬英九今天說明他的不排斥統一等新三不政策，是為了因應台灣民心對大陸的變化，把這一塊（不排斥統一）納進來，可有更大的彈性，並且抨擊蔡英文總統「蠻橫、不近情理」，「論氣度，蔡英文還不如陳水扁」。總統府發言人黃重諺今天下午反擊馬英九向國際社會釋出錯誤訊號，並侵害國民決定未來的權利。

黃重諺說，馬前總統的回憶，與絕大多數國民的記憶顯然有相當落差。他表示，馬前總統宣示年金改革，卻把年金問題留給下一任的政府；任內封存核四，卸任卻要人民繼續承受核電風險，一直到為了發動對國會議長的政爭，甚至涉入司法洩密，這些人民都記得。歷任總統間，恐怕也絕無僅有。至於回憶跟記憶的落差，只能多關心他。

總統府下午回應時事議題，針對馬英九今天發表回憶錄，並重申不排斥統一的說法，黃重諺表示，對於馬前總統桶再次提到「不排斥統一」，我們一再陳明：卸任的國家元首就在國際社會、國內正對中國的各種打壓、內政涉入行為深感警惕，而多方尋求各種可能因應的同時，這樣的倡議，形同向國際社會釋出錯誤訊號，以為台灣並不介意，甚至認同中國打壓，這點極為不當，也是侵害國民決定未來權利的作為。

黃重諺說，我們也要再次提醒：台灣人民對未來的決定權不應該做為換取中國善意的交易籌碼，這點無任在職或卸任，任何一個民選的政治人物，都必須為國家、為國民嚴正的堅持立場。

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