雙城論壇談公宅 上海：台北4年成果讓人敬佩

2018-12-20 15:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕今天為雙城論壇第2天，北市府與上海城市進行「公共住宅與都市更新分論壇」，台北市政府都發副局長張剛維報告，台北市房價高、空屋率高，呈現「買不起、租不起、租不到、沒人住」等情形，因此市府著力推動興建公宅，目前北市已完工、施工中及發包中公宅共有1.2萬戶。上海市房屋管理局副局長張立新則介紹上海市公共住房演進，也誇獎北市府可以用4年達到如此公宅規模，讓人感到敬佩。

張剛維說，台北市房價所得比達15.01，空屋率也達4.29%，尤其北投、大同區空屋率最高，呈現「買不起、租不起、租不到、沒人住」。因此北市府致力推動公宅，至今已有1.2萬戶成果出爐，未來也將透過大眾運輸導向都市發展（TOD）、市有建物及用地整合運用之導向都市發展（EOD）來取得更多公宅基地。

張立新報告時先說，北市可以在4年內就有翻天覆地的變化讓人敬佩。他也介紹，上海市推出專門補貼經濟弱勢的廉租住宅政策、提供給帶動城市發展青年職工的公共租賃政策，以及最特別的「共有產權保障住房」，也就是由政府與購屋者共同擁有房屋產權，等到入住後負擔維修及物業管理後，漸漸轉讓給購屋者。

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