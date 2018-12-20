雙城論壇》列舉周杰倫、五月天多次赴中辦演唱會 中方稱市場寬廣

2018-12-20 15:03

〔記者楊心慧／台北報導〕「2018台北上海城市論壇」今在台北晶華酒店登場，論壇下午進行4個分論壇，中國上海市文化和旅遊局副局長金雷在文化分論壇內提到，中國與台灣在文化上面互動融合良好，他舉例天王周杰倫、天后阿妹（張惠妹）、天團五月天在中國多次舉辦演唱會，並表示台灣不少演藝人員在上海拓展事業，藉此提升知名度。

近年來不少台灣藝人為了知名度、高酬勞前往中國發展，像是藝人董至成年前辭掉《綜藝大集合》到中國闖蕩，雖一度傳出接不到工作，但他日前以「杉菜爸爸」的角色登上「美國時代廣場」看版，傳代言、戲劇邀約一部接一部。

金雷在文化分論壇內演講時提到，近年來兩岸航線開通15家航空公司90多條航線，說明兩岸人員往來頻繁，2018年周杰倫在中國舉辦28場演唱會，張惠妹去年則在中國舉辦25場演唱會，五月天這兩年更是舉辦了53場演唱會，台灣演藝人員在上海拓展了事業，並提升知名度。

金雷強調，中國的廣大市場吸引不少人前去發展，光是五月天在劉若英的電影《後來的我們》主題曲內，今年下載量高達506萬次，說明中國市場確實非常寬廣。

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