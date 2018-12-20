曝馬英九曾問「馬習會」給幾分? 吳敦義：120分！

2018-12-20 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天發表由他口述、前總統府副秘書長蕭旭岑著作的「八年執政回憶錄」新書，書中也回顧2015年的「馬習會」。當時是馬英九副手的國民黨主席吳敦義今天透露，馬習會結束後，馬英九曾私下詢問他，要自己對馬英九在馬習會的表現打分數，吳敦義說，他當時給馬英九打了120分。

《蘋果日報》報導，吳敦義今天在一場私人場合中透露，2015年「馬習會」結束後，馬英九立即把他找到辦公室旁的小房間裡面，詢問他對馬此行的評價。吳敦義從歷史角度分析，馬習兩人在國際記者會上沒有講出「一中各表」的立場，對台灣民眾而言觀感不佳，「馬上扣20分」。

然而，吳敦義指出，當年雙邊閉門會談時，馬英九除了提及92年的共識，還當面強調「一中各表」，會談結束後，又在各自舉行的記者會上再講一次，加上主辦方新加坡在我方記者會場的布置上，於馬英九的名牌標有中華民國國徽、印有「總統」二字，他認為「這個也可以補回10分」。

吳敦義說，雙方會談的全文紀錄，於會談後整理出來，也可以加10分；再加上新加坡總理李顯龍在馬英九返台前，邀請馬至官邸茶敘，李顯龍還自己把此事PO在臉書上，「這個幫總統加20分」。

吳敦義說，他最後對馬英九表示，一開始沒說「一中各表」扣20分，個別記者會上有提到補回10分，全文紀錄還原現場加10分，李顯龍的熱情款待再加20分，加加總總之後，「總統此行120分」，讓馬英九感到非常開心。

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