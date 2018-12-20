北市立委補選 何志偉、陳炳甫強打老人組織戰

2018-12-20 14:28

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選成老人組織戰，國民黨及民進黨參選人，台北市議員陳炳甫、何志偉今天很巧都在搶對方平常經營的選區，參加老人共餐活動。何受訪說，其實沒有搶，他只有努力獲得選民支持，雖然競爭，但競而不爭，努力走像在自己家一樣，他腳短好處是接地氣。

陳炳甫今天在士林區參加老人共餐活動；何志偉則前往由民進黨籍陳穎慧擔任里長的國順里，參加社團法人中華民國老人福利關懷協會所辦的送暖桌菜宴，席間還有與陳穎慧熟識的前交通部長賀陳旦，而陳炳甫助理也到場送瓶裝綠搶票。賀被問及是否支持何？賀僅說，每個人心想事成，而他沒預期會遇到何。

對於白色力量參選人、台北市觀傳局長陳思宇今天開記者會砲打交通部，是否又以台北市政府行政資源搶曝光？何志偉也表示，每一個人都會被嚴格檢視，他也一樣；至於是否有其他爭議，網路上還滿多評論，他不評論。談到陳辯解自己有890萬元存款同時有800萬元負債，何則說不太清楚，既然要依法向監察院申報，就讓它公開透明。

何志偉還說，對的人要放在對的位置上面，他深蹲最久、準備最久，代表基層聲音力量要進入國會，至於相對的參選人要做什麼，也許有他們想法。

談到地方猜測陳炳府勝選機率較高？何志偉回應，衷心祝福每一位參選人，由選民去評斷選擇，他期待勝選不是一個人贏或輸，是地方民眾聲音真的可以傳遞到國會、改變國家，他很努力鎖定拚經濟，要讓民眾有好生活。

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