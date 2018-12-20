暖冬補助漏桃園 鄭文燦怒轟中央「愚蠢」：太多豬隊友

2018-12-20 13:38

［記者許倬勛／桃園報導］交通部觀光局推出暖冬方案補助，卻跳過台北市、桃園市及新竹市，遊客少了每房最高補助1500元優惠，民宿業者抱怨連連，指不少客人聽聞訊息後要求退房，擔憂春假生意一落千丈。市長鄭文燦也罕見撂下重話，批中央的決定「愚蠢」、呼籲即刻匡正，否則將發動市籍立委撤換觀光局長。

鄭文燦今上午出席楊梅區活動時，再被媒體問及相關問題，他說：「觀光局必須瞭解鑄下錯誤，這顯然是個愚蠢的決定。」亡羊補牢為時不晚，但若知錯不改，將發動市籍立委要求行政院撤換局長。

交通部上午在立法院答覆立委鄭寶青質詢，提到研討彌補措施，對此鄭文燦諷刺，我們（中央）有太多豬隊友了，該改要改，否則人民只會更反感，他說，交通部與觀光局必須提出合理解釋，並提出公平的補償方案。

鄭寶清上午在立法院也提案，要求交通部即刻將桃園市、新竹市和台北市納入國旅暖冬自由行方補助案，同時檢討政策疏漏原因，鄭的提案獲交通委員會照案通過。

交通部祁文中在國會解釋，觀光局提出擴大國旅暖冬自由行方案前，開過很多次會議、相當謹慎，國旅團體到各縣市都可獲得補助，自由行屬於短期補助，選出近三年住房率低於50%的業者，而桃園市有特色小鎮行銷會繼續推動。

鄭文燦和鄭寶清都強調「吃果子要拜樹頭」，桃園機場一年有100億元旅客服務費收入，有50多億元提撥觀光發展基金，而暖冬旅遊補助方案經費大多來自於此。

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