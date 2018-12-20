搶食海外貸款大餅 政院拍板農業金庫可承做ＯＢＵ

2018-12-20 14:06

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府積極推動新南向政策，為協助我國農、漁企業拓展新南向海外市場，適度增加全國農業金庫辦理國際金融業務之範圍，行政院院會今天拍板金管會提報俢正「國際金融業務條例」，明定全國農業金庫得申設國際金融業務分行（OBU）的法源依據。

金管會表示，這項修正草案將使農業金庫得以配合政府新南向政策，提供農漁企業海外分公司所需資金，對我國農、漁企業拓展海外市場有重大助益。

現行「銀行法」規定，僅銀行可以承作OBU業務，農業金庫不被認定為銀行，無法承作。

據悉，政府推動新南向政策，不少台商都告訴政府，南向國家的農業發展是很重要的一塊，有貸款需求，若農業金庫未設OBU，就只能眼睜睜看著錢被其他銀行賺走。

政院這次通過修法，讓全國農業金庫可承作OBU業務，「國際金融業務條例修正草案」增訂全國農業金庫得向主管機關申請特許設立國際金融業務分行，經營國際金融業務的依據，其申請特許應具備的條件、程序、應檢附的文件及其他應遵行事項的辦法，由農委會會同中央銀行定之。

草案中修正開放全國農業金庫為辦理國際金融業務的營業主體，增訂農委會為該業務的行政主管機關。

草案中也明定增訂全國農業金庫設立的國際金融業務分行，得委託其指定銀行代為處理各項業務。並增訂全國農業金庫國際金融業務分行辦理業務得排除的法律限制，規定其財務、業務管理的辦法由農委會會商中央銀行定之。

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