入主小內閣無望？ 楊秋興證實婉拒高捷、高銀董事長職位

2018-12-20 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜小內閣人選備受關注，大選期間賣力輔選的前高雄縣長楊秋興，不斷被外界謠傳將入主小內閣。楊秋興今對外坦言，他已婉拒高雄市銀行董事長、高雄市捷運公司董事長兩大職位，希望未來能加入兩岸小組，協助推動相關事務。

綜合媒體報導，赴廈門參加台商投資企業協會26週年慶的楊秋興，今出示與國民黨主席吳敦義的簡訊。當中寫道，昨接獲韓國瑜來電，希望他願意擔任高雄市銀行董事長或高雄市捷運公司董事長，但楊予以婉拒，並向韓表達投入兩岸小組的意願。

楊秋興表示，「高雄小內閣接下來就由韓國瑜自己操心」，並重述先前說過的「笑看人生就好」、「功成就可以身退」，強調自己喜歡投入兩岸工作，若韓在這部分有需要，他可以提供協助，兩岸共存共榮對年輕人的出路相當重要。

楊秋興最早被傳為高雄副市長人選之一，後來卻又被排除在外，楊事後表示，希望自己能幫助韓國瑜，「只要能幫助韓國瑜，任何職位都可以。」直到日前又盛傳遭踢出小內閣名單，改任高雄捷運公司董事長，楊當時無正面回應。

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