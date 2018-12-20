韓國瑜選朱挺玗稱「聖人難找」 王定宇：沒有「一般人」？

2018-12-20 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜昨證實海洋局長由朱挺玗接任後，朱過去選市議員時曾捲入賄選案，被判當選無效的往事又被提起。韓重申「聖人難找」，並指朱也受到處罰，期盼外界能用寬廣心胸看待。朱則在臉書粉專強調自己「沒有前科」。對此，民進黨立委王定宇在臉書貼文直言，沒有「一般人」可以找嗎？

王定宇表示，「高雄小內閣海洋局長朱挺玗曾買票被判當選無效」，韓國瑜以聖人難找「護航」，王稱即便「聖人難找」，難道不用聖人當局長，「就只剩『罪人』可以用？」並疑「沒有『一般人』嗎？」

韓國瑜小內閣先前找上前議員林國權出任原民會主委，被揭露其被控涉嫌吸金詐騙引起輿論撻伐緊急喊卡，當時韓曾回應「無法找到聖人」，強調會記取教訓，希望新閣員的操守，不能讓他人懷疑。未料將接海洋局長一職的朱挺玗，卻被挖出2006年當選高市議員，檢調查出其母、前立委吳德美涉操盤買票，朱於2008年被判當選無效定讞的過往，以及父親朱安雄因賄選案被判刑，後來逃亡海外，再度引發外界熱議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/