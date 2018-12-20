雙城論壇》北市：TOD 計畫推都更 上海：留改拆保護歷史建築

2018-12-20 13:22

〔記者鍾泓良／台北報導〕雙城論壇第二天，北市府與上海城市進行「公共住宅與都市更新分論壇」，都發局副局長王玉芬介紹，北市府面臨少子化、災害防治等課題，提出「台北願景計畫2050」、「公辦都更」及「公劃都更地區」等推動政策。上海市住房和城鄉建設管理委員會副主任朱劍豪則介紹，上海市過去三階段的發展時期，至今已朝向「留改拆」，從高度發展改為對具有歷史價值的各類建築進行保護、再利用。

王玉芬表示，台北面臨高齡少子化、災害應變及產業轉型等課題，因此透過都市計畫的「台北願景計畫 2050」、「大眾運輸導向都市發展（TOD）」不僅敲定台北市未來30年的發展方向，也配合捷運環狀線上的廠站帶動周邊開發，同時挹注都更基金、捷運基金，以及提供社區所需要的公設。

而在都市更新方面，王玉芬也介紹「斯文里公辦都更案」、「都更168方案」，他也提到，市府也已經劃訂了85處公劃更新地區，合計可帶動653公頃的更新面積。

朱劍豪則介紹，共有三個發展期，首先為1991 到2000年的第一發展期，當時已大刀闊斧推動上海中芯地區的舊區改造，並提出365計畫，改造365萬平方米的老屋，合計有48萬戶受惠，也帶動中遠兩灣城及陸家嘴金融城。

第二發展其則是在2001到2010年，除了配合上海世博推動城鄉一體化，更也提出「拆、改、留」並舉的都更方式推動舊住房改造，期間帶動步高里、思南公館等老舊房屋改造及再利用。第三發展期則是2011至今，「拆改留」改為「留改拆」，對於歷史價值的各類建築進行嚴格保護更新，期間發展出徐匯濱江 油罐藝術公園、春陽里等。

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