昨晚宴又提「兩岸一家親」 柯P：創新名詞需要時間想

2018-12-20 12:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前才指「兩岸一家親」、「九二共識」都已被標籤化，但昨卻在雙城論壇晚宴中重提「兩岸一家親」，引發外界熱議。不過柯文哲今在主論壇開幕式致詞，態度轉趨低調僅強調，只要雙方存有善意，秉持同理心，理解人民的需要，一定可以共存共容。他會後受訪則再次說，「九二共識」、「兩岸一家親」都已被標籤化，講了都會有人不爽，因此向對岸提議要創造新名詞，至於新名詞是什麼，需要一點時間想想。

針對自己昨天晚宴講「兩岸一家親」，今天致詞卻沒說，柯表示，其實2015、2017年都講過了，所以今年論壇一開始他講「我們不要出什麼怪牌」，就照以前這樣再講一次就好。至於是不是特地講給總統蔡英文聽？柯說，這段話並沒有特別要講給誰聽，這是他一貫的態度，畢竟現階段的兩岸關係，降低緊張、降低衝突還是必要的。

至於國民黨和中國都說要九二共識，才有兩岸交流，但他都不用講，是特例嗎？柯則指這就是台灣可貴的地方，民主自由所以才有多元開放，所以本來就沒有要求說，他還是那句話，百分百這不是民主國家的常態，只有極權國家才有百分百。

談到作為北市長，要怎麼保障兩岸交流嗎？柯認為，還是求取最大多數人的利益，本來就是「妥協」，在談判中尋求一個最大多數人都可以接受的方案，不要幻想百分之百，沒辦法。

他解釋為何之前都不願再提「兩岸一家親」，卻選在昨晚又講，因為他是外科醫師出身，「很討厭名詞的追究」，對外科醫師來講會活最重要，這也是他跟念法律、念文組最大不同，對醫生來講血壓、心跳先維持再講，所以他常說「I don’t care so much」，因此該講的時候就講，但他的主論述不會改變，那就是降低緊張、降低衝突。

柯強調，這次講循環經濟，主論壇也是邀請台北企業界人士前來，上海部分也派主管經濟的副市長當代表，大家談賺錢至少沒有爭議，所以就從賺錢開始。

聽聞上海市常務副市長周波受訪時強調，國台辦明確的目標即「九二共識是政治基礎、正確認知」，柯對此直言，他很清楚對方一定有出牌的堅持，所以這就是大家要協調，事實上他之前也跟中國表達過，不管是「九二共識」還是「兩岸一家親」，這都已經標籤化了，不管講哪一個都不爽，所以「能不能想出一個新名詞，雙方都能接受的？」

至於新名詞是什麼？柯說，就是要去想啊！這就是要靠智慧，目前他還沒有想出來，當然這新名詞也要經過雙方協商，不是我們自己講了算，所以要以對話代替對抗。

現場媒體追問，柯這樣的說法是否代表會面前所有談話，之前都和對岸協商好？柯說，不是協商，只是很多東西雙方幕僚會前會都會討論，那天他和上海台辦主任李文輝碰面，自己也當面跟他講過，「九二共識」、「兩岸一家親」都已經標籤化，是不是想一個大家都可以接受的名詞？

他最後並說，這次還是用這些標籤化的字句，這是一個當外科醫生的基本概念，那就是還沒想出更好的方法前就先用這個，但他認為雙方還是要想想，想一個大家都可以接受的好方法。

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