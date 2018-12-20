馬英九回憶錄 罵遍李登輝、陳水扁及蔡英文

2018-12-20 12:32

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天發表由他口述、前總統府副秘書長蕭旭岑著作的「八年執政回憶錄」新書，其中以一篇專章「馬英九總統的前後期同學們」談馬英九與李登輝、陳水扁、蔡英文的互動，馬以「梟雄」、「權變機巧」、「以權謀私」形容李登輝，肯定陳水扁「行事有彈性」、「聰明」但「對錢看得重」，對於蔡英文則批評「蠻橫、不近情理」，「論氣度，蔡英文還不如陳水扁」。

此外，對於曾是台灣政壇風暴「馬王政爭」（或稱「九月政爭」）的主角人物、前立法院長王金平，馬英九倒是在書中為王澄清，自己從不認為王金平是「藍皮綠骨」，還是王金平與他只是「行事風格不同」，而且自己八年總統任內立院通過許多法案，王金平「居功厥偉」，馬英九還強調，「我沒有對王院長個人有過成見」，「也不曾把王金平當成寇讎」。

談太陽花學運 指吳敦義憂王金平要搶主導權

不過，在提到當年「太陽花學運」時，書中流露出馬英九當年對王金平拒絕總統動用院際協調權感到「沉重」，書中還透露當時的副總統吳敦義、行政院長江宜樺對王金平的態度感到「憂心忡忡」，認為王金平是要「搶回主導權」。

馬英九在接受媒體提問時特別澄清，當年那起事件應該稱為「九月風暴」，而不是「馬王政爭」，強調自己是「依法行政」，「不能不做」，如果其他人犯錯，他也一樣要依法處理，他還說，有人講王金平是「藍皮綠骨」，他在書中特別幫王金平澄清，自己並沒有像外界所想像在爭鬥王金平，「那個事情我不處理，無法服眾。」

評李登輝「以權謀私」

對於自己的「前後期同學們」，馬英九在書中透露，李登輝當年執政時，台灣社會發生「白曉燕命案」等重大社會案件，當時五萬群眾上街頭抗議，當時李登輝居然說「這是中共的陰謀」，讓他錯愕、失望，深刻感受到執政者「以權謀私」，因此才會辭去行政院政務委員職務。

馬英九還透露，二００八年當選總統後向李登輝請益，李登輝告訴他「你比較乾淨、誠實」，李還解釋自己是因為年紀一把，受不了鬥爭，因此才開記者會稱個人支持民進黨總統候選人謝長廷，但由人民自己決定，沒想到民進黨還有人去東京宣傳「李登輝被國民黨收買」，讓李哭笑不得。

評陳水扁「可惜對錢比較看重」

馬英九雖然肯定陳水扁「行事有彈性」、「聰明」、「有理論基礎」，「可惜對錢比較看重」，評論「從政的人，最起碼的廉潔要有！」並認為陳水扁看重錢，「可能是因為扁嫂吳淑珍的緣故」。

評蔡英文「蠻橫、不近情理」

至於蔡英文，馬英九透露，當年任教政大時與蔡「算是有些私交」，而且當年自己撰寫台灣申請加入世貿組織的學術論文，蔡英文幫忙註解，但他批評蔡英文二０一六當選後雖稱「謙卑」，但只是「空話」，後來作為大相逕庭，而且「蠻橫、不近情理」，「論氣度，蔡英文還不如陳水扁。」

馬並透露，當年蔡英文就任時，他當面向蔡請求讓駐美代表沈呂巡在美國多待一週，但蔡只是看他一眼，「已讀不回」，而且根據ＡＩＴ理事主席薄瑞光的透露，沈呂巡的「被迫離任」是蔡英文的要求。

怒指「兩岸協議監督條例」是「騙局」

對於當年的「太陽花學運」，馬英九仍氣憤難平，他說，當時這些人要求先通過兩岸協議監督條例，才能審查兩岸服貿協議，但蔡政府上台後什麼都不做，所以他才說這些人把台灣「害死」，他還說，兩岸協議監督條例至今沒有處理，根本就是「騙局」，犧牲台灣服務業到大陸發展的機會。

馬英九強調，服務業是當年對岸推動的重點，當時台灣的服務業水平遠超過對岸，如果通過兩岸服貿協議，台灣的服務業就有很大的機會，如今機會已經一去不返，就像當年前行政院長連戰提出的「亞太營運中心」構想，也是一步「跨世紀的好棋」，卻因為「戒急用忍」而失去機會，對於江宜樺日前到台大演講被學生驅趕，他憤憤不平的說，「現在台灣還有這種人」，「對得起台灣人嗎﹗」

對於媒體詢問是否可能安排二次「馬習會」，馬英九說，他到目前為止，沒有考慮「馬習會」的問題。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/