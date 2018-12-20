展望2020 王金平透露不續留立院

2018-12-20 12:37

〔記者林良昇／台北報導〕2020年大選開跑，國民黨立委、前立法院長王金平今表示，「要我在立法院，這條路大概不會了」，至於選副總統或者總統一切隨緣，隨著因緣走，因緣走到什麼程度，該做什麼決定就會做決定。

王金平：要選副總統不如選總統

王金平還說，「要選副總統不如選總統」，如果要選副總統，前總統馬英九兩次都要他當副總統，「為什麼我不要？」當副總統不如在立院。

王金平今出席「幸福經濟共好共榮標竿企業」論壇，他致詞時提及前總統馬英九出回憶錄，王金平表示，他不知道內容怎麼講，只要寫的是真實的就好。

王金平透露，他下月中旬也要出人生中第一本書，這本書是講他自己，沒有講到跟別人的什麼事，也談「太陽花學運」，但每個人角度不一樣，也不必去批判人家怎麼樣，他只能從立院的角度來看，不能從行政院或總統府的角度去看。

王金平表示，他也是看到片面而已，但寫得絕對是事實，而別人的是不是事實，「我們也搞不清楚」，每個人自己去對心理負責、社會負責，都是訴諸公論。

對於「馬王政爭」，王金平則說，「我沒有爭啊」，哪有空去爭？他從頭到尾沒有跟馬英九講過任何一句話，不曉得什麼爭？但反正媒體都定為為政爭，「我就隨他去吧！」

王金平也表示，「太陽花學運」基本上是「無心插柳柳成蔭」。有很多前因，包含服貿協議不該沒有向國會報告就到大陸去簽，簽完後整個國會都翻掉了、朝野都翻掉了，後來很多程序導致社會不滿、學生不滿。

王金平回憶，318晚上，學生就在立院群賢樓前面靜坐，傍晚的時候想一想，就到議場前面想去給警察抓出去，後來進去立院後，警察要趕趕不走，無意中剛好弄壞了議場的玻璃，大家就進去議場，佔著就不出來了，這就是學運的由來。

王金平也在致詞時透露，「要我在立法院，這條路大概不會了」，該換人去做做了，有好的給別人去好，有壞的給別人幫忙擔﹔有人在傳他未來有三種可能，留在立院、副總統、總統，「我一切隨緣」，隨著因緣走，因緣走到什麼程度，該做什麼決定，「我就會做決定」。

王金平說，「給我在立院幹什麼？給我白做我也不要」，就像以前選黨主席一樣，國民黨主席吳敦義當時不要他選，但又不講，就叫記者來問，他就講他專心在立院就好。

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