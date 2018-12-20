參選黨魁 游盈隆追思黃信介「黨需要大是大非領導人」

2018-12-20 12:41

〔記者陳心瑜／新北報導〕參選民進黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆今天早上在民進黨大老黃信介家屬陪同下，前往位於觀音山的黃信介墓園追思，游盈隆說「要向『信介仙』報告我要參選民進黨主席」，表示民進黨現在需要像黃信介一樣大是大非、大肚量的領導人，讓黨內、基層黨員暢所欲言。

游盈隆也感念黃信介生前的提攜，表示自己當年和黃信介一樣「元帥出征」民進黨艱困選區花蓮，黃更是自己競選花蓮縣長的榮譽主任委員，更拖著病體陪他掃街在花蓮市區大遊行掃街。

游盈隆說，民進黨歷屆11位中，「除了蔡總統」，自己和每位黨主席都有共事過或是前後輩淵源，黃信介更是民進黨永遠的導師。黃信介積極地找尋台灣發展的方向，包括台灣憲草、全國民間經濟會議，種種重要貢獻，讓民進黨從在野邁向執政。

游盈隆說，民進黨從大敗的震撼當中，尚未摸索出未來的方向，此時更需要「信介仙」前主席般的領導人，讓不同派系的支持者願意在他領導下共同前進，更會重用能力比自己強的人。

游盈隆說，若當選黨主席，會著重台灣整體發展方向的發展，包括強化台灣認同、確立國家利益等，逐步落實民進黨黨綱主張，但過去兩年半只著重一般性的公共政策，缺乏對於憲政改革、正名的討論。

游盈隆也批評，民進黨逐漸成為「少數人可以決定一切」的政黨，黨員的參與在過去十年間越來越少，尤其民進黨遭遇大敗，黨員有很多話想說，卻苦無機會，自己上任後一定改變現狀。

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