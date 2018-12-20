基隆民進黨正副議長人選 推派蘇仁和、張顥翰

2018-12-20 12:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕民進黨基隆市黨部今天宣布，將推派6屆資深議員蘇仁和、新科議員張顥翰角逐基隆市議會第19屆正副議長。

第19屆市議會國民黨囊括過半16席，民進黨則從10席掉到6席，國民黨已確定推出蔡旺璉、林沛祥角逐第19屆正副議長，蔡旺璉是4連任的資深議員，第18屆副議長；林沛祥是前基隆市長林水木、前立委徐少萍之子，美國拉文大學公共行政博士、雨陽文教基金會執行長。

基隆市議會民進黨黨團18日召開黨團臨時會議，黨團一致決議，議長候選人推派資深老將蘇仁和，副議長候選人由新生代議員張顥翰參選，昨天獲民進黨中央黨部中執會通過。

民進黨基隆市黨部主委張錦煌表示，雖然這次選舉結果不如預期，但此刻是更需要團結一致面對困難的時候，民進黨作為一個負責任的本土政黨，仍然會推派出認真優質的候選人，蘇仁和有20年的議會經歷且曾任議會財委會主席，與其他政黨議員合作及相處也非常融洽，副議長候選人張顥瀚作為政壇新秀，有著優秀的法律背景及專業，議事規則上手程度快，年輕活力的行事風格，相信也能為議會帶來新氣象及新思維，黨團成員一致決議推派兩人出馬角逐，無論是正副議長任何一人當選，想必都能為議會注入一股活水，也都能協助市長林右昌改變基隆，為基隆一起打拚努力。

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