柯文哲不認九二共識 周波避談： 願和台灣更多縣市合作

2018-12-20 12:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北、上海城市論壇今天正式登場，台北市長柯文哲、上海市副市長周波在開幕式後分別接受媒體聯訪，由於柯、周兩人在昨天的接風晚宴中，不約而同地講了「兩岸一家親」，成外界關注焦點。周波今天受訪對於多數提問僅反覆強調，九二共識是政治基礎，也是兩岸交流正確認知，而柯文哲雖然不承認九二共識，但只要對兩岸交流有正確認知，「我們還是願意和台灣的更多縣市開展合作。」

周波接受媒體聯訪，對於他和柯文哲都提到兩岸一家親，是否能改善兩岸關係，周波說，他相信柯市長對兩岸關係的認知，是一貫、明確的，「這對我們兩地的進步交流合作，是非常有利的，我們相信秉著兩岸一家親的理念，上海跟台北之間的交流合作會更廣泛，也會增新的光彩。」

至於「民眾如果沒有提『兩岸一家親』這通關密語，是不是就沒有辦法交流」、「柯文哲之前稱兩岸一家親已被標籤化不願再多提，如今卻一改過去態度，是不是有事先私下溝通過」等提問，周波表示，國台辦多次的明確，對兩岸關係，和平發展，九二共識是政治基礎，也是兩岸城市交流的正確認知，他相信也是柯市長一貫的、明確的態度。

但因柯文哲不承認九二共識卻仍能持續交流，媒體問周，這是否對中國來講是個例外，還是有什麼默契？周解釋，應該說只要對兩岸的關係有正確認知，對兩岸交流有正確認知，還是願意和台灣的更多縣市開展合作。

對於未來舉辦台北、上海、高雄三城論壇，周波認為這是很好的創意，他並再次說，「只要對兩岸關係有正確認知，對兩岸城市交流，我們的態度是很開放的、很願意的，至於怎麼操作，那不僅僅是我們一家了，還有其他。」

針對社民黨新科議員苗博雅昨穿「台灣獨立」字樣衣服參加晚宴，還送上台獨書籍，周波對此僅說：「沒有看到，謝謝你」。

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