蔡英文參觀國際音響大展 聆聽「辛德勒的名單」電影配樂

2018-12-20 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為支持國內音響產業廠商，總統蔡英文今日出席「台北國際音響暨藝術大展」，並於現場聆聽廠商播放的「辛德勒的名單」電影配樂；會後對於媒體詢問台北市長柯文哲昨日在雙城論壇又重提「兩岸一家親」，她僅回應「你說什麼」？在隨扈包圍中離開會場。

蔡總統今日致詞表示，最近早上起來打開廣播，都會聽到「台北國際音響暨藝術大展」廣告，提醒她說一定要來參觀，國際音響大展今年是第39屆舉辦，每一年規模都辦得越來越熱鬧，特別令人驚艷，也要感謝台北市電器商業同業公會，長期扮演政府及產業最好的橋樑，帶領產業共同發展成長。

蔡總統指出，專業行家每年都很期待國際音響大展，可以了解音響科技最尖端趨勢，另外也要推廣一下政府物聯網政策，可以與家電、音響科技、手機做結合，這是未來產業趨勢，政府產業政策一定會朝這方向進行，讓生活更便利，使產業與全球接軌。

蔡總統提及，她有注意到國際音響大展辦了很多講座，特別是家庭劇院的音響，「我也很想去看一下」，了解音響產業最創新、豐沛的能量。

台北市電器商業同業公會表示，「台北國際音響暨藝術大展」一連4天在王朝大酒店舉行，今年有世界知名HI-END音響品牌大廠齊聚一堂，更有保時捷、賓士、布加迪跑車御用千萬音響曝光。

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