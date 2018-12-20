證實蘇啟誠死於謠言 謝長廷：還給第一線外交人員公道

2018-12-20 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕國立台北大學休閒運動管理學系游姓男大生造謠散播「台客受困關西機場靠中國救援」假消息，稱中國派專車助國人脫困，而駐日代表處卻未有作為，造成駐日代表處處長蘇啟誠輕生。對此，法院判決不足以影響公共安寧、裁定不罰。對此，謝長廷表示應該要還給第一線工作的外交人員一個公道。

謝長廷18日於臉書發文表示，17日在東京代表處召開日本六處協調會議，這個會議原本要在9月中旬時召開，但因為大阪辦事處蘇啟誠前處長的輕生而延期。網友Guruguru造謠自己曾打電話到大阪辦事處，卻遭受冷漠嘲笑，如今法院已經證實其身分，他也向法院坦承沒有打這通電話，「真相大白，一切都是造假」、「會議前，我們特別為蘇前處長默哀一分鐘，願他安息」。

謝長廷說，即使真相大白，當時有網友及文章主張他曾公開説過「大阪辦事處有錯，大阪應該道歉」的話，才是造成蘇前處長的死因。但也感謝也有網友替他找出9月7日發言的逐字稿，當時他説：「如果說要道歉要看哪一點嘛，大阪辦事處如果有錯，那大阪應該道歉。但是外交部在查嘛」，卻遭媒體刪字，變成「大阪辦事處有錯，大阪應該道歉」。

謝長廷表示，謠言因此以訛傳訛積非成是，但他在9/6日臉書發文時，早已表示要「承受大家憤怒的出口」，怎麼可能推責給大阪。如今真相大白，也經認證沒有這通打到大阪辦事處的電話，當然也沒有辦事處人員態度不佳之情事。「這點也應該要還給第一線工作的外交人員一個公道。」

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