明年元旦升旗典禮 「新台灣人」戴維斯將領唱國歌

2018-12-20 11:19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕2018年即將畫上句點，緊接而來的是2019年元旦，總統府今日上午召開記者會，宣布明年元旦升旗典禮流程，總統府預劃，明年元旦國歌領唱者，將邀請來自世界各地的「新台灣人」領唱，包括來自美國的台灣男籃隊歸化中鋒戴維斯、來自土耳其的金鐘獎主持人吳鳳、來自緬甸的楊萬莉、來自越南的的陳玉水以及來自澳洲的柯彼德醫師，都在受邀之列。

除了常在媒體曝光的戴維斯、吳鳳，楊萬利為在台生活超過二十年的華僑，為緬甸第二代，她曾投入板橋「緬甸街」運動，作為文化保存重點。陳玉水來台學習中文，也曾擔任廣播住持人，還曾主導台灣、越南法律的文字對照表，協助來台新住民生活更便利；柯彼德則為台東基督教醫院醫師，在醫療資源貧乏之處服務。

根據總統府規劃，今年除上述5人領唱國歌外，也會邀請「青春無畏的台灣之光」參加，包括獲得今年世界盃行進樂隊大賽冠軍的建中樂旗隊、連續9年獲得世界啦啦隊錦標賽前三名的台灣啦啦隊國家代表隊，以及獲得今年東京國際打擊樂大賽金獎的屏東涼山部落羽擊舞藝術團，尤其該團體在缺乏出國比賽經費，還在群募平台募資，他們也用金獎的好成績回饋。另包括北一女中樂儀旗隊、三軍樂儀隊也將參與。

協助統籌主辦活動的中華民國工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻表示，去年他們首度辦理元旦升旗活動，壓力非常大，但今年更有信心能辦得更順利圓滿。而今年度主軸為「勇敢自信、世界同行」，內部像一家人一樣支持幸福共好，並勇敢走向世界，展現台灣人能力和民主信念，他個人認為，相當貼近台灣核心價值。

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