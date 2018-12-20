2020大選態勢 民調：柯、賴、朱三強鼎立

2018-12-20 11:17

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一選舉民進黨大敗，選後蔡英文總統民調降至新低，根據新台灣國策智庫民調顯示，蔡滿意度僅19%，不滿意66.8%，如由蔡參選2020，僅勝過國民黨主席吳敦義，行政院長賴清德則為民進黨最強人選，不過，台北市長柯文哲是否參選，將造成重大變數，如柯、賴及新北市長朱立倫對決，將呈現三強鼎立狀態。

新台灣國策智庫今發布「九合一選後最新政局情形與2020總統大選選情評估」，民調顯示，選後蔡英文的滿意度僅剩19%，不滿意度高達66.8%，反觀賴清德的聲勢較高，如由賴問鼎2020，有56.5%民眾支持，蔡僅17.3%，不過，如2020總統大選民進黨推出蔡賴配，有58.3%的民眾傾向不支持。

此外，如果2020總統大選是民進黨的蔡英文與國民黨的吳敦義對決，結果顯示蔡獲41.4%的支持度，吳則是29.4%，若藍營改派朱立倫，則朱的支持率為56.6%，蔡僅剩27.8%，此外，如果國民黨派出準高雄市長韓國瑜參選，韓支持度48.7%，蔡為32.3%。

然而，如果2020總統大選是民進黨的賴清德與國民黨的吳敦義對決，結果顯示賴獲60.3%的支持度，吳僅19.9%，賴呈現必勝狀態，若藍營改派朱立倫，則朱的支持率為43.8%，賴為41.0%，雙方相差不多，另，如果國民黨派出準高雄市長韓國瑜參選，韓支持度43.5%，賴為41.6%。

至於是否支持柯文哲參選2020大選，有48.2%民眾支持，不支持44.1%，如果柯對上民進黨的蔡英文與國民黨的吳敦義，則53.3%支持柯，19.1%支持蔡，14.1%支持吳，柯的贏面最大，若柯對上國民黨朱立倫和民進黨賴清德，有34.3%支持柯，29.5%支持朱，28.2支持賴，呈現三強鼎立狀態。

不過，一旦柯文哲正式進入選戰，還是必須正面回應屬於總統高度的國內外議題，包括在兩岸關係上，如何回應中國所堅持「體現一中的92共識」，「兩岸一家親」是否能夠做為兩岸交往的新通關密語？另，柯能否向美國提出有效確保美國利益的方案，並且比國民黨及蔡英文政府更為實質有效？

最後，柯的支持群眾為第三勢力與年輕族群，而在多受此群眾支持的同婚、反核與廢死等議題，柯應如何表態？

本次調查訪問日期為本月12日至14日，有效樣本1072人，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內，訪問地區為台灣20縣市，年滿20歲以上的民眾，採用電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，並依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。

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