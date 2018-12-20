雙城論壇》台北強調和平交流 周波再提兩岸一家親

2018-12-20 10:51

〔記者黃建豪／台北報導〕台北、上海雙城論壇今天上午正式登場，台北副市長鄧家基開幕致詞強調，他們瞭解也尊重中國對某些意見的堅持，中國也瞭解尊重台灣對民主自由的努力，希望透過交流邁向和平發展。上海代表、上海副市長周波也再次提及「兩岸一家親」，稱要共同秉持兩岸一家親理念，共同譜寫更多美好的雙城故事，共同維護兩岸和平發展的大局。

鄧家基指出，台北與上海有非常多共同點，都被康熙皇帝統治過，都經歷過二次大戰、都講普通話，都紀念孔子並舉辦祭孔大典，但分隔70年的過程中，也有很多不一樣的地方，像普通話就有很多詞彙不同，台北講早安、上海叫早上好，台北說計程車、上海叫出租車，分隔一定造成很多隔閡與差異，就讓交流把他補上來，透過交流可以互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相諒解、互相合作，這就是雙城論壇持續舉辦的意義。

鄧家基接著說，這次還有一個更不尋常的意義，就是在選舉過後，一般觀察不管藍、綠、白，對擴大交流都有認知與共識，在這種情況下，希望台北、上海能夠正向交流發展，帶動全面互動，也期望，即使台北上海沒辦法有完全相同的過去，但寄望透過交流的努力，讓他們及下一代能有美麗和諧的未來。

鄧家基也說，環顧當下，經由雙方的努力，「台灣已然是中國文化基礎上，第一個走向民主的地區，大陸也是中國近代歷史上，第一次有機會影響全世界的強大經濟體，這些成就與貢獻都值得相互尊敬，都必須共同珍惜」、「雙城交流過程中，中國一直展現推動和平發展的目標不變，台灣邁向成熟穩重的民主社會的努力也不變。」

鄧家基稱，在交流過程中，必然呈現台北市長柯文哲過去說的，彼此學習，他們瞭解也尊重中國對某些意見的堅持，中國也瞭解尊重台灣對民主自由的努力，希望透過交流邁向和平發展，實踐民主社會的真諦。

周波隨後致詞稱，兩個城市之間的關係，他個人感覺到的是更多的共同點，雖然有些詞彙不同，但說的是同一件事情，「中國叫出租車，意思是不是私家車，是專門用來為人家服務的，台灣叫計程車，意思是，也不是私家車，是要計程付費的，是同一件事情」，因此兩城既是合作關係、也是合作關係，但希望是良性競爭，只有競爭才有進化、動力、壓力和榜樣。

周波也提到，今年是中國改革開放40週年，上海作為改革開放的窗口，取得舉世矚目的成就，其中也有廣大台灣同胞、台資、台商的貢獻，因為到今天為止，共有1萬2900多家台資、台商在上海投資或合同投資超過400億美元。

周波最後說到，雙城論壇可以延展到更廣的領域和範圍，上海要做為長江三角洲城市群 的核心城市發揮龍頭作用，這方面有更多事情可以做，來共同秉持兩岸一家親理念，共同譜寫更多美好的雙城故事，共同維護兩岸和平發展的大局。

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