不保護吹哨者、黑道議員無罪 黃國昌：監察院荒腔走板

2018-12-20 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌痛批監察院出國考察吹哨者保護機制，但當發生吹哨者遭整肅的案件時，監察院卻未積極處理，反而還火速指示法院，幫強插酒店乾股遭法院判刑確定的黑道議員另為無罪。除此之外，今年要求的預算還比去年增加5766萬。「荒腔走板，讓人根本看不下去。」

黃國昌指出，監察院花錢出國考察吹哨者保護機制，回國後報告上稱監察院要積極作為，但現實上發生吹哨者遭整肅的案件，監察院根本未積極處理。如新竹縣公務員戴立紳勇於揭發機關內貪污不法，卻遭免職且永不錄用，監察院從未調查。

此外，法務部矯正署貪污官員被監察院彈劾後，竟然還升官擔任八德外役監副典獄長，法務部繼續縱容，監察院毫無所動。同案貪污被告，不僅續任高官，甚至還拿到吹哨者向媒體檢舉的陳情信，恫嚇吹哨者。「這賞你們監察院耳光耶，你們監察院彈劾了又如何？我法務部矯正署就是老大」、「秘書長，你看的下去嗎？」、「你們跟媒體爆料的信我都弄得到啦，這樣子是在保護吹哨者，還是在整肅吹哨者？」

黃國昌更痛批，金管會前主委李瑞倉違法幫慶富喬貸款，讓陳慶男取回5.5億元賠償金。李瑞倉不僅未被究責，卸任後還到國營事業當董事長。日前金管會顧立雄主委已坦承不法，卻未移送監察院；當初同意權行使時，所有監察委員被提名人承諾徹查，至今無消無息。

此外，國民黨候選人也收受陳慶男非法政治獻金，如馬英九、吳敦義2012年競選連任時，在高雄造勢活動的錢，也都是陳慶男出的，根本沒有依法申報政治獻金。而陳慶男在2015年12月9日入府，與時任總統府副秘書長熊光華密談慶富貸款陳情。「馬吳收了金主的好處，可以無視利益衝突迴避、介入接受陳情、幫忙喬事嗎？」

黃國昌批評，監察院明年度預算編列7億8823萬，比去年增加了5766萬。但本屆監委承諾徹查的弊案「通通擺爛」，反而幫強插酒店乾股遭法院判刑確定的黑道議員李聰祥，火速指示法院另為無罪的諭知。「荒腔走板，讓人根本看不下去。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/