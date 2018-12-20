吳敦義感恩之旅將啟動？ KMT挨批「沒有改革只有佈局」

2018-12-20 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕今年九合一選舉，國民黨拿下15縣市，黨主席吳敦義將於本週末啟動謝票「感恩之旅」，外界認為此舉疑是替下屆總統大選暖身，不過黨內人士強調不必多作揣測。對此，前立委孫大千的臉書粉專「孫大千Sun, Ta-Chien」貼文批判，「說好的改革」呢？「沒有！什麼都沒有！只有為了佈局總統選舉的『感恩之旅』」。

孫大千表示，若連民進黨新生代陳筱諭都有勇氣大聲說出「要改革就要玩真的」，那他不由得想問國民黨「說好的改革呢？」

孫大千列舉，國民黨「提出政策回應民眾的期待了嗎？告訴黨員為何而戰了嗎？給台灣人民一個再投給國民黨的理由了嗎？完成黨產歸零了嗎？轉型升級成為一個數位政黨了嗎？協助離職黨工順利轉業了嗎？處理嚴重的『人頭黨員』的問題了嗎？『用盡洪荒之力』從一個『台灣人民比較不討厭的政黨』，轉變成為一個『台灣人民喜愛的政黨』了嗎？」

孫大千質疑，「我們敢不敢大聲的向勞工承諾，只要國民黨重新執政，必定『還他們七天假』呢？」並直呼「沒有！什麼都沒有！只有為了佈局總統選舉的『感恩之旅』」，同時呼籲「唯有『改革』，才是真正的『感恩』，不是嗎？」

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