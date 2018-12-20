雙城論壇登場 場外獨統派互嗆叫囂

2018-12-20 09:27

〔記者黃建豪／台北報導〕台北、上海雙城論壇今天上午於晶華酒店登場，在論壇開始前，場外獨派團體與統派團體一早就聚集，雖分別被隔離在警方設下的「意見表達區」圍欄，但雙方仍互相叫囂「假中共」、「假台獨」。

獨派團體「台灣國」上午8時半在晶華酒店外召開記者會，呼籲台北市長柯文哲說清楚對中國的態度，統派人士也派員到場，雙方各有約12、13人各自拿台獨旗或五星旗隔空對峙，成員間還互相嗆聲。

台灣國成員大多嗆聲「假中共」、「滾回中國」，統派團體則口號多元，從「假台獨」、「獨派搞垮民進黨」、「要和平、拚經濟」，喊到「蔡英文是大騙子」、「支持柯文哲兩岸一家親」。直到台灣國記者會即將開始前，台灣國辦公室主任陳峻涵才呼籲成員不要與統派鬥嘴。

陳峻涵表示，前陣子的台北市長選舉，就能看到中國明顯干預，更讓人擔憂2020總統大選時，中國會如何影響台灣。陳也說，「柯文哲不要做中共的同路人」，柯文哲要在這個時候講清楚，是認同兩岸一家親，還是真正認同台灣這塊土地，柯文哲在昨天的晚宴提到兩岸一家親，被上海常委副市長周波用親情、友情呼應，卻忽略了中國有幾千枚飛彈對準台灣、台灣人都可能成為下一個李明哲、中國隨時都在打壓台灣的國際空間，這種情況下要怎麼兩岸一家親。

陳峻涵重申，柯文哲說舉辦雙城論壇，是建立在「5個互相」的基礎上，他們可以有條件接受，但條件是，互相認識，請中國認識台灣、中國一邊一國的現實問題；互相瞭解，請中國、柯文哲瞭解台灣有8成以上廣義的人支持台獨；互相諒解，希望中國諒解台灣，非常擔心西藏、新疆等情況，很怕有一天被極權專制的中國併吞；互相尊重，請中國、柯文哲清楚認知，中國尊重台灣在國際上的生存空間，不要打壓台灣；互相合作，若前面的四個互相能夠做到，也許有一天台灣、中國能互相對等的合作，穩定亞太地區的和平。

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