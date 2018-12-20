Kolas訪美國夏威夷 州長Ige將訪台

2018-12-20 09:21

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）代表政府前往美國夏威夷參加台灣與夏威夷締結姊妹州25週年酒會，她在夏威夷時間12月18日出席酒會發表演說，獲得熱烈迴響。Kolas演說時公開邀請夏威夷州長David Ige拜訪台灣，獲得州長正面回應，台灣與夏威夷關係將更加緊密。

今年為台灣-夏威夷締結姊妹州省25週年紀念，夏威夷州政府相當重視，現場超過兩百名當地政要與台灣僑社領導人出席，氣氛熱烈。Kolas不但在晚間的酒會前先親自前往州政府大樓，拜訪剛剛在美國期中選舉獲選連任的州長David Ige，並與州長相談甚歡，稍後在酒會中也與Ige先後上台致詞，雙方表達願意繼續推動台灣與夏威夷的友好關係。

同時，現任美國在台協會主席莫健（James Moriarty）以及美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）也出席盛會，莫健致詞時除了細數美國與台灣關係的歷史，更強調美國與台灣享有相同的民主價值，Kolas也與兩位前後任AIT主席相談甚歡。另外，Kolas與當地具有影響力的原住民籍州參議員Kalani English為舊識，再次碰面敘舊，English議員還致贈Kolas發言人禮物。

Kolas在演說中說明台灣追求民主自由的價值不變，正推動各項進步政策，同時也強調台灣已向太平洋打開大門，熱情擁抱南向與太平洋各國的人民，台灣與夏威夷擁有政治、經濟、文化、歷史、地緣甚至血緣上的親近性，彼此就像兄弟姊妹邦，Kolas更當場邀請夏威夷州長親自拜訪台灣，獲得州長首肯。

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