美參院無異議通過ARIA法案 呼籲定期向台灣軍售

2018-12-20 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院今天無異議通過「亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018, ARIA），法案呼籲美國總統定期軍售與鼓勵高層官員訪台，目前法案送交白宮待川普簽署。

綜合媒體報導，聯邦眾議院雖然已經在12日通過ARIA，但因參議院4日通過時小幅修改法案內容，依法參議院今天再度重新表決，法案無異議通過。國會認為，美國總統應定期向台灣軍售，以防禦中國現有和未來可能面臨的威脅；美國總統也必須根據《台灣旅行法》，鼓勵美國高層官員訪問台灣。

該法案由參院外委會亞太小組主席賈德納‏（Cory Gardner）領銜提出，他今天在推特上表示，這項法案通過是美國在全球地位和兩黨的重大勝利，民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）和他努力推動這項法律，經過多年的兩黨合作，ARIA現在正前往總統辦公室簽署成為法律，這項至關重要的立法，得到政府、政策專家和商界的認可，確保美國仍是未來太平洋的主要力量。

賈德納指出，ARIA至關重要，因為印度和太平洋地區擁有全球一半的人口和GDP，世界上最大的常備軍和6個美國國防盟友也在此地區，美國的安全和經濟的未來取決於制訂正確的政策，來確保自由開放的印太地區。因此，ARIA為加強與盟國的長期戰略安全合作建立，並提供新資源，透過貿易機會促進美國企業，並確保該地區的民主、人權和法治價值觀。

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