陷韓國瑜小內閣爭議 朱挺玗：我沒有前科

2018-12-20 09:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新科高雄市長韓國瑜的小內閣屢爆用人爭議，任用曾因賄選被判當選無效定讞的朱家第二代朱挺玗，擔任高雄市海洋局長，引發爭議，朱挺玗昨天深夜則在臉書發文，強調「我沒有前科！」有網友吐槽，但也有網友支持。

朱挺玗曾於2006年當選高雄市議員，但檢調查出是由曾任立委的媽媽吳德美，替她操盤買票，2008年朱挺玗被判當選無效定讞；至於朱挺玗的父親朱安雄，更曾因議長選舉賄選案遭判刑1年10個月，最後逃亡海外，被政府列為十大通緝要犯之首，懸賞1億元。

由於韓國瑜曾說過「小內閣成員的操守，比什麼都重要」，但自從原民會主委爭議後，此次任用的朱挺玗，再度遭外界抨擊觀感不佳，尤其是力挺韓國瑜的批踢踢政黑板，更是一片崩潰，批評這是「韓國瑜走下神壇的第一步」。

韓國瑜則再度搬出「聖人難尋」的說法，希望大家對於一些在職場生涯有些小紀綠，且受到處罰的人，社會大眾可看重他的長才。

朱挺玗昨天深夜也在臉書發文，強調「究竟還要糾結過去多久？謝謝很多朋友的支持和鼓勵，今天好不平凡的一天！PS我沒有前科！沒有前科！沒有前科！很重要所以說三次。」

臉書留言有支持也有反對，有人吐槽說：「你媽幫你買票刑事被判3年，然後妳是民事被判決當選無效，當然不會有前科， 好歹也演一下寫個文青體，承認過錯希望大家能接受，結果強調沒有前科混淆視聽，好像是說當時甘我屁事。」

但也有人為她加油，表示「韓國瑜韓還沒啥知名度的時候，就常看到妳跟他一起拜票，只看過妳上過一次政論節目，但是感覺妳是好人，不需要太在意那些不合理的批評聲浪」。

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