迪士妮招牌被拆 網酸韓國瑜徹底跳票

2018-12-20 08:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕因為準高雄市長韓國瑜的「迪士尼」樂園政見，意外網紅的「迪士妮」會館，狂傳「迪士妮」商務會館海報照大酸韓國瑜，日前卻被拍到自拆招牌，網友網友大嘆「徹底跳票了」，外傳店家受到警方關切，轄區新興分局今指是「假消息」，強調警方只會取締不法，招牌和店名不是警方查察的工作。

有民眾拍到「迪士妮」商務會館派吊車拆下招牌，讓原本被酸的韓國瑜，又被網友們加碼酸了一次，指韓國瑜自爆自己政見恐跳票，因為市場和種種原因，不是說請迪士尼樂園來高雄蓋就會來，最後被本土樂團「拷秋勤」臉書發文痛批「豪洨嘴魔韓國瑜再創紀錄，成為史上第一位還沒上任，就跳票的高雄市長」。

韓國瑜當選後雖改口稱「迪士尼不是想蓋就蓋，沒有那個空間蓋不出來」，遭網友狂酸「還沒上任就跳票了」，韓國瑜仍回應是否兌現政見，待他上任再說，請大家耐心等候「不要急」，但網友不相信，狂酸「沒迪士尼但還有迪士妮」，意外讓「迪士妮」商務會館網紅。

不料，不久又有民眾在「報廢公社」貼出「迪士妮」招牌被拆下的照片，有人指是受到警方關切而拆，新興分局表示「又是假消息」，拆、修或換招牌是店家的事，警方不會管這麼多，只會查緝有無任何不法行為。

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