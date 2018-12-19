陳其邁降KEY再唱紅豆 籲韓國瑜要會唱咱上愛的所在

2018-12-19 22:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕前立委陳其邁今晚再開臉書直播，邀請咱上愛的所在作曲者林宗興、義大利餐廳店長宜蓁聊天，並一起合唱「咱上愛的所在」跟「紅豆」兩首歌，陳其邁提醒準高雄市長韓國瑜，既然就職典禮會安排咱上愛的所在這首歌，希望他自己也要會唱。

陳其邁今晚在一家骨董車行，與音樂人林宗興、擔任餐廳店長的邁粉宜蓁一起直播，主要是感謝林宗興協助創作競選歌曲咱上愛的所在，同時分享選後四處謝票過程的點點滴滴。

陳其邁也在林宗興邀請下，現場兩度合唱咱上愛的所在，他認為這是最好聽的競選歌曲，也是一首屬於高雄人的歌曲，林宗興也臨時鼓勵陳其邁再次嘗試唱紅豆，並配合降KEY，讓陳其邁順利挑戰成功。

陳其邁開心之餘，當場跟準市長韓國瑜喊話，既然就職典禮要安排咱上愛的所在，希望他自己也要會唱。

韓國瑜辦公室先前公布就職典禮8首歌單給表演團體參考，分別是《農村曲》、《好好愛我》、《快樂的出帆》、《原鄉人》、《世界第一等》、《咱上愛的所在》、《Moon River》、《Top of the world》，準新聞局長王淺秋指出，未來詳細要演奏的順序及曲目，需再跟表演團體協調後再說，這是會在暖場或是現場氛圍當中播放歌曲，如何安排編曲，就由表演團體來協調決定。

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