準海洋局長曾賄選！韓國瑜稱「聖人難找」遭網友酸爆

2018-12-20 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜19日公布的小內閣閣員中，準海洋局長朱挺玗曾因在競選市議員時買票，被判當選無效，而遭外界質疑。對此韓國瑜重申「聖人難找」，希望大家用更寬廣心胸來看小內閣閣員。網友對此大酸「全台灣兩千三百萬人口，要找到這樣的人還真的很難找」、「更生人聯盟」？

《蘋果》報導，準海洋局長朱挺玗在2006年當選高雄市議員，但檢調查出朱挺玗曾任立委的媽媽吳德美替她操盤買票，在2008年判決她當選無效定讞，而朱挺玗的父親朱安雄因高雄市第六屆議長選舉賄選案，在2003年經最高法院判刑1年10個月三審定讞後逃亡海外，被政府列為十大通緝要犯之首，更被懸賞1億元。

韓國瑜今晚則重提，「芸芸眾生中，我很難找到聖人」，表示未來的海洋局長朱挺玗已被法院判決，也受到處罰，但有心為市府服務，相信高雄市民能接受她，也希望大家用更寬廣的心胸看待小內閣閣員；而朱挺玗受訪時也表示，2008年涉賄選已遭法院判決，是過去的事情。未來她會全心努力打拚，全心全力讓高雄的海洋文化成為城市亮點，不會讓韓國瑜與市民失望。

對此，有網友在Ptt發文，指出全台灣2300萬人口，能找到幾個老爸賄選，掏空公司逃亡海外、老媽立法委員，家族企業還有色情牛肉場，自己賄選後當選無效的人？後來還努力向上，成為洪秀柱發言人，現在還要進高雄市府，真是太感動了！這種人全台灣真的找不到幾個。

文章下方，網友也紛紛留言大酸「更生人聯盟」、「到底韓國瑜是生活在什麼環境啊？」、「高雄人喜歡更生人聯盟的內閣」、「KMT本來就是犯罪集團，所以怎麼找都是那堆」、「高雄人就愛這一味啦，更生人讚讚！」、「請尊重高雄智力測驗結果」、「自己人只能找到這些啊」。

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